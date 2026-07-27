Не всякий жир лишний: почему его потеря может привести к диабету

Жировую ткань часто воспринимают как лишний груз, но организму нужен здоровый жир для нормального обмена веществ, пишет ScienceDaily со ссылкой на статью ученых Мичиганского университета. Новое исследование показало: диабет может развиваться не только из-за избытка жира, но и из-за потери той жировой ткани, которая помогает хранить липиды и регулировать гормоны.

Авторы работы изучали редкое заболевание — семейную частичную липодистрофию 2-го типа, при которой жир распределяется неправильно и частично исчезает. Команда Элиф Орал и Ормонда Макдугалда провела эксперимент на мышах, отключив в жировых клетках ген lamin A/C, связанный с этой болезнью.

Оказалось, что поврежденные адипоциты (основные клетки жировой ткани) теряют способность нормально обрабатывать и запасать жиры. Одновременно они и иммунные клетки вокруг переходят в воспалительное состояние, а митохондрии начинают работать хуже.

По словам исследовательницы Джессики Маунг, все это создает среду, в которой ткань становится нездоровой и со временем исчезает. А когда здоровой жировой ткани не хватает, организм хуже управляет липидами и гормонами, что повышает риск диабета и жировой болезни печени.

Авторы надеются, что открытие поможет искать способы защищать жировую ткань до того, как она начнет разрушаться.