Конец эпохи? Закрылось кафе, где Гоголь создавал «Мертвые души»

Одно из старейших римских заведений, тесно связанное с русской литературой, прекратило свою работу. Легендарное кафе, где когда-то творили известные писатели, закрылось после многолетнего судебного разбирательства. Об этом также сообщает РБК .

Историческое кафе Antico Caffè Greco, работавшее с 1760 года, вынуждено было покинуть свое помещение в центре Рима. Семилетний судебный спор между арендаторами и владельцем здания — римской больницей «Израэль» — завершился в пользу последнего. Конфликт начался еще в 2017 году, когда истек срок арендного договора, который руководство заведения безуспешно пыталось продлить.

Заведение располагалось в престижном районе города по соседству с бутиками известных люксовых брендов. Его интерьеры украшали десятки художественных произведений — картин и скульптур, которые теперь перевезли на склад для хранения.

Это кафе было настоящей легендой не только для итальянской, но и для мировой культуры. Его стены помнят многих выдающихся личностей: Байрона, Шопенгауэра, Твена. Особое место в истории заведения занимают русские литераторы — именно здесь Николай Гоголь работал над своим бессмертным произведением «Мертвые души», а также бывали Федор Тютчев и Иван Тургенев.

