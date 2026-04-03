Конфликт в ЦСКА? Футболисты не поняли, почему на сборах мало занимались физикой

В стане московских армейцев назревает внутренний конфликт, о котором стало известно лишь сейчас. По информации источника, близкого к ситуации, значительная часть игроков основного состава осталась недовольна тем, как строилась подготовка команды к весенней части сезона.

Согласно сведениям «Чемпионата», футболисты не до конца понимали логику тренировочного процесса. Основной упор, по их мнению, делался на отработку стандартных положений и атакующих взаимодействий. При этом физической подготовке и оттачиванию защитных действий уделялось недостаточно внимания, что вызывало вопросы у игроков.

Сейчас ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков после 22 матчей. Лидирует «Краснодар» (49 очков), следом идут «Зенит» (48) и «Локомотив» (44).