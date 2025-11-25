Коньки, раздевалка и идеальный лед: что ждет гостей главного катка Коломны

В парке Мира в Коломне завершается подготовка к открытию главной ледовой арены этого зимнего сезона. Каток площадью более 1400 квадратных метров, построенный в прошлом году по губернаторской программе «Зима в Подмосковье», уже практически готов к приему гостей.

В настоящее время специалисты проводят заливку льда, а вся инфраструктура — от инвентаря до ледозаливочной техники — переведена в зимний режим работы. Главной особенностью катка стала инновационная технология ICE GRID — система охлаждения, в которой под слоем льда циркулирует специальная жидкость. Это инженерное решение позволяет поддерживать идеально ровную и гладкую ледовую поверхность даже во время оттепелей, когда столбик термометра поднимается выше нуля.

Для комфорта посетителей организаторы подготовили целый комплекс услуг: теплую раздевалку, камеры хранения, пункт проката коньков и услугу их заточки.

Пропускная способность арены впечатляет: ежедневно каток сможет принимать свыше 1500 человек, а одновременно на льду будут кататься до 250 гостей. Всего же в этом зимнем сезоне на территории городского округа Коломна планируется оборудовать 36 ледовых площадок для массового катания.