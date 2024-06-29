Конкурс детского рисунка «Давайте беречь природу» прошел в городском округе Дзержинский

Ребята из Центра дневного пребывания Центральной городской библиотеки городского округа Дзержинский стали участниками конкурса рисунка «Давайте беречь природу». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в рамках экологического часа «Редкие и исчезающие растения России» была показана презентация, из которой дети узнали о первоцветах и редких растениях Подмосковья, занесенных в Красную книгу. Послушали пословицы и поговорки про цветы, отгадывали загадки о растениях. Посмотрели замечательный советский мультфильм «Паровозик из Ромашково».

Затем ребятам предложили посоревноваться, кто лучше нарисует редкие растения. Дети посвятили свои творческие работы исчезающим видам растений, для привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды. Все работы получились отличными и победила дружба.

Примечательно, что данное мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Лето в Подмосковье».