Конкурс-фестиваль «Арфа - ступени мастерства» проведут в подмосковных Химках

Уже в следующие выходные в Центральной детской школе искусств городского округа Химки состоится открытый конкурс-фестиваль «Арфа - ступени мастерства».

Так, в музыкальном состязании сойдутся конкурсанты из 9 школ Москвы и Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Фестиваль станет отличной площадкой для обмена опытом и знаниями между преподавателями и учащимися разных школ, а также подарит возможность юным талантам проявить себя и получить ценные советы от мэтров арфового искусства», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Сегодня Центральная детская школа искусств является олицетворением культуры и высокого уровня творческого образования в Химках. Это учреждение воспитало уже несколько поколений талантливых детей, и на сегодняшний день в нем обучается более двух тысяч учеников.

«Школа активно сотрудничает с другими образовательными учреждениями и культурными центрами, проводя совместные мероприятия, мастер-классы и выставки. Благодаря этому дети имеют возможность обмениваться опытом и учиться у лучших педагогов города», — поделился другой муниципальный депутат Николай Томашов.

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