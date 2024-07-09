Конкурс творческих работ «Традиция побеждать» стартовал в России

Министерство промышленности и торговли РФ совместно с АНО «Российская система качества», при поддержке комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи проводит Всероссийский конкурс творческих работ «Традиция побеждать».

Цель конкурса — отбор творческих работ, визуализирующих российские победы прошлого, настоящего и будущего, для дальнейшего их размещения на самой широкой номенклатуре товаров российского производства.

По итогам конкурса будут определены победители в 10 номинациях: «Родина-мать», «Россия как цивилизация», «Народ-победитель», «Первые в космосе», «Выдающиеся люди». «С чего начинается Родина?», «Сила в правде», «Традиция побеждать», «Мы за мир!», «Спортивный талисман».

Принять участие в конкурсе могут все граждане РФ в возрасте от 18 лет, а также зарегистрированные на территории России юридические лица. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на официальном сайте Государственной информационной системы промышленности.