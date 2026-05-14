Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что международный песенный конкурс «Евровидение» окончательно утратил музыкальную составляющую и превратился в абсурдное шоу. Своим мнением он поделился в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам критика, сейчас на конкурсе почти не осталось музыки — ее вытеснили политические провокации и скандалы. Соседов назвал «Евровидение» конкурсом уродов и безмозглых существ, добавив, что радуется отсутствию там России. Раньше мероприятие еще вызывало интерес благодаря стильным и запоминающимся номерам, но теперь, уверен эксперт, даже достойных перформансов там не увидеть.

Соседов подчеркнул, что «Евровидение» перестало быть инструментом продвижения популярных песен. Вместо этого оно погрузилось в хаос и идиотизм, где главную роль играют не вокальные данные и качество композиций, а эпатаж и соответствие определенной политической повестке. Критик выразил сожаление, что некогда престижный конкурс скатился до такого уровня. Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года после исключения из-за событий на Украине.

