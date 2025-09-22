Концерт «Дарим музыку» порадовал жителей Павловского Посада

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью ]

В минувшее воскресенье в Павловском Посаде состоялся выездной концерт «Дарим музыку», организованный творческими коллективами Дома культуры «Филимоновский». Мероприятие проходило в Доме Культуры «Октябрь».

На сцену вышли яркие исполнители: вокалисты и танцоры, среди которых были «Крутые дамы», «Смайл», «Стелла», а также Руслан Бабаев, Александр и Евгения Летягины, Валерия Степанюк, Дарья Орлова, Валентина Шмакова, Юлия Маркина, Виктория Тимонина, Инна Панфилова, Виктория Петракова, Мирослав Вощанкин, Варвара Магомедова, Мария Грицишина, Веста Маркина и Элина Найденова.

Хореографическая студия «Ультра» добавила динамики и визуального великолепия в это незабываемое представление.

В программу концерта вошли как популярные композиции, так и менее известные музыкальные произведения. Публика выражала свою признательность артистам бурными аплодисментами и восторженными возгласами «Браво».