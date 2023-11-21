Концерт финалистов VIII-й Международной творческой лаборатории современных композиторов прошел в Красногорске

В красногорской усадьбе «Знаменское – Губайлово» состоялся концерт финалистов Восьмой Международной творческой лаборатории современных композиторов. В этом году проект проводился вместе с московским Музеем космонавтики, поэтому название и тематика также были соответствующие: «Открытый космос – бесконечность».

Еще четыре месяца назад композиторы из Москвы, Московской области и даже из Белоруссии начали работу над сочинениями для двух творческих коллективов: русского камерного оркестра «Усадьба» и фольклорного ансамбля «Поверье».

Современные творцы смогли поэкспериментировать и создать уникальные композиции, которые уже исполнили российские оркестры в подмосковном муниципалитете. Теперь в репертуаре творческих ансамблей есть произведения, посвященные космической тематике, первыми полетами в космическое пространство и с самой вселенной.