Концерт группы «НАШИ» пройдет в подмосковном Красногорске

Сегодня в Красногорске выступит группа «НАШИ». Мероприятие состоится в рамках тура «Своих не бросаем», который проходит по двадцати четырем городам страны, передает пресс-служба Народного фронта.

Лидером группы является ведущий Первого канала Руслан Осташко. Свои патриотические композиции, в том числе «Своих не бросаем» и «Работайте братья», музыканты исполняют на концертах, посвященных значимым российским праздникам. Группа выступала на Дне флага, Дне Мариуполя и на открытии мемориала «Саур-Могила» в ДНР.

Также отмечается, что группа «Наши» и Руслан Осташко совместно с Народным фронтом открыли сбор в поддержку бойцов спецоперации.

Входе на концерт в Красногорске свободный для всех желающих. После выступления запланирован диалог лидера группы со зрителями. Руслан Осташко ответит на все вопросы гостей.

*Возрастное ограничение 16+