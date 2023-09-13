Концерт группы «НАШИ» пройдет в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске во Дворце культуры «Октябрь» в эту субботу пройдет концерт группы «НАШИ». Мероприятие состоится при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья в рамках тура «Своих не бросаем», который проходит по 24 городам России, сообщили в администрации округа.

Лидером группы является ведущий Первого канала Руслан Осташко. Свои песни группа исполнила в эфире популярных телеканалов, на мероприятиях Общероссийского Народного фронта, на Дне города в Луганске, а также солисты открывали концерт в День Государственного флага России в Лужниках.

Помимо концерта, гостей ждет открытый диалог с лидером группы. Они также смогут сфотографироваться с музыкантами и получить автограф.

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