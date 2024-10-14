Концерт Лолиты в Подмосковье отменили по просьбе семей участников спецоперации
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17 октября в городе Раменское Московской области должен был состояться концерт Лолиты Милявской.
Но мероприятие отменили в связи с обращением патриотических активистов и семей участников специальной военной операции (СВО), сообщают argumenti.ru.
Они напомнили о том, что певица была одной из участниц скандальной вечеринки, организованной блогершей Анастасией Ивлеевой, сообщает 360.ru.
Лолита должна была выступать в раменском Дворце культуры «Сатурн». Представители площадки подтвердили отмену мероприятия.
Ранее портал MSK1.ru опубликовал документ, подписанный заместителем главы Раменского округа Залимханом Гаджиевым, в котором говорилось о том, что власти города решили отменить концерт Лолиты из-за «социальной напряженности». Но издание не гарантировало подлинность документа.
Ранее сообщалось о том, что певица Лолита оценила идею ввести дресс-код для артистов.