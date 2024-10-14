Концерт Лолиты в Подмосковье отменили по просьбе семей участников спецоперации

Но мероприятие отменили в связи с обращением патриотических активистов и семей участников специальной военной операции (СВО), сообщают argumenti.ru.

17 октября в городе Раменское Московской области должен был состояться концерт Лолиты Милявской.

Они напомнили о том, что певица была одной из участниц скандальной вечеринки, организованной блогершей Анастасией Ивлеевой, сообщает 360.ru.

Лолита должна была выступать в раменском Дворце культуры «Сатурн». Представители площадки подтвердили отмену мероприятия.

Ранее портал MSK1.ru опубликовал документ, подписанный заместителем главы Раменского округа Залимханом Гаджиевым, в котором говорилось о том, что власти города решили отменить концерт Лолиты из-за «социальной напряженности». Но издание не гарантировало подлинность документа.

Ранее сообщалось о том, что певица Лолита оценила идею ввести дресс-код для артистов.