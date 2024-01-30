Концерт «Музыкальная экскурсия» состоится в подмосковном Звенигороде

В Звенигородском манеже в это воскресенье состоится концерт «Музыкальная экскурсия». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для посетителей исполнят композиции И. С. Баха, А. Вивальди, Д. Скарлатти, Э. Вилла-Лобоса и не только.

«Гости смогут насладиться звучанием флейты и гитары, которые станут проводниками в музыкальный мир. Настоящее звуковое представление, где каждое произведение наполнено историей», — говорится в сообщении.

Узнать подробности можно по ссылке. Мероприятие пройдет при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

*Возрастное ограничение 12+