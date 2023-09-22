Концерт «Русский романс» пройдет в подмосковном Дзержинском

В эту субботу в культурно-эстетическом центре городского округа Дзержинский пройдет концерт «Русский романс». Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В рамках мероприятия свою концертную программу представит вокальная студия «Голос», участниками которой являются лауреаты международных конкурсов. Для посетителей исполнят романсы «Осенние листья», «Отцвели хризантемы», романсы М. Глинки и другие. Отметим, что концерт состоится при информационной поддержке Минкульттуризма региона.

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