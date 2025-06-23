Концерт в память о Викторе Цое состоялся в Павловском Посаде 21 июня

В Павловском Посаде прошли насыщенные выходные. 21 июня, в знаменательный день рождения Виктора Цоя, на площадке перед Домом культуры «Октябрь» состоялось мероприятие, посвященное памяти легендарного рок-исполнителя.

Зрителей порадовало выступление Сергея Шилина, талантливого актера, певца, музыканта и композитора, который, в сотрудничестве с вокалистами Дома культуры, представил самые известные и любимые поклонниками композиции группы «Кино».

«Мы уже второй год радуемся такому замечательному празднику. Хочется выразить признательность всем организаторам и особенно Сергею за великолепное исполнение. Подпевали все – от самых маленьких до пожилых людей. Даже погода была на нашей стороне, радуя солнечным светом. Атмосфера была очень душевной, семейной, но при этом масштабной. Надеюсь, в следующем году мы вновь соберемся вместе, чтобы исполнить такие песни, как «Кукушка», «Последний герой», «Звезда по имени Солнце» и многие другие», - поделился житель Павловского Посада Максим Носов.

Стоит отметить, что Виктор Робертович Цой, выдающийся советский рок-музыкант, автор песен, поэт, художник и актер корейско-русского происхождения, родился 21 июня 1962 года.

Он был основателем и лидером культовой рок-группы «Кино», которая входила в состав «Ленинградского рок-клуба» и изначально имела название «Гарин и Гиперболоиды». Ранее он был участником групп «Палата № 6» и «Автоматические удовлетворители».

Виктор Цой заслуженно считается одним из самых значимых и известных советских рок-музыкантов. Он самостоятельно создавал тексты и исполнял все песни на концертах группы «Кино», которая прекратила свое существование после его трагической гибели.

Помимо музыкальной карьеры, Цой снялся в восьми кинофильмах. После роли Моро в фильме «Игла» журнал «Советский экран» признал Виктора лучшим актером 1989 года.

Трагическая автокатастрофа, произошедшая 15 августа 1990 года на 35-м километре автодороги Р-126 Слока — Талси в Тукумском районе Латвии, оборвала жизнь Виктора Цоя. Он был похоронен на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.