Концерты Лаймы Вайкуле в Германии отменили без объяснения причин

Однако концертную деятельность Вайкуле за границей нельзя назвать успешной.

Певица Лайма Вайкуле уже давно не выступает в России, отдав предпочтение иностранной публике.

Так, у певицы сорвался гастрольный тур по Германии, который должен был состояться в декабре. Концерты певицы, которые были запланированы на 9,10 и 12 декабря, отменены. Об этом в своем телеграм-канале сообщила журналистка Алена Жигалова.

Сама Лайма недавно признавалась, что испытывает финансовые трудности, в связи с чем взялась за изучение иностранных языков, чтобы исполнять песни для аудитории из разных стран. Но это Вайкуле не помогло.

Организаторы и представители артистки не озвучили причины отмены концертов.

Стоит отметить, что Вайкуле должна была петь в Германии на русском, литовском, латышском и украинском языках.

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