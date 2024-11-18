«Какие все нарядные»: новое фото Аллы Пугачевой с детьми покорило соцсети

Комик Максим Галкин* выложил в соцсетях новую семейную фотографию, на которой запечатлены совместные с Аллой Пугачевой дети Лиза и Гарри.

На фотографии также изображены сама Пугачева и ее дочь Кристина Орбакайте.

«Еще пять концертов и домой», — написал Галкин.

Снимок вызвал бурю восторга у поклонников, которые не могут нарадоваться нарастающей красоте и харизме двойняшек. В комментариях под постом поклонники отметили, как выросли дети. Также интернет-пользователи восхитились вечерними нарядами семьи.

Пугачева и Галкин обвенчались в 2011 году. Родителями они стали в 2013 году. Старшая дочь Пугачевой Орбакайте родилась в 1971 году в первом браке с певцом Миколасом Орбакасом.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Галкин и Пугачева покинули Россию. Пара жила в Израиле. Комик не раз нелестно высказывался о действиях президента РФ Владимира Путина, а также критиковал российскую армию.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии задержали российских рэперов Kai Angel и 9mice за нарушение общественного порядка.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.