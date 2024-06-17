Концерты рэперов Guf и SLIMUS просят запретить в России

Российские общественные активисты требуют отменить в России концерты рэперов Guf и SLIMUS, и их репертуар проверить на предмет пропаганды наркотиков. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что инициаторами идеи являются участники движения «Ветераны России» уже обратились в полицию с просьбой проверить клипы и песни Мотылева на пропаганду запрещенки. Товарищ Гуфа из известной в прошлом группы Centr привлек их внимание своим возвращением на родину.

Отмечается, что на протяжении нескольких лет Слимус проживал в США и публично выступал против российской спецоперации. По возвращению на родину он запланировал проведение пяти выступлений в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве и Калининграде.

Добавляется, что, по мнению главы указанного движения Ильдара Резяпова, рэперы занимались пропагандой наркотиков и работали над уничтожением национальной гордости граждан РФ.