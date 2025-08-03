Корнелюк наотрез отказался писать музыку для ремейка «Бандитского Петербурга»

Игорь Корнелюк, известный советский и российский певец и композитор, сообщил в беседе с представителями издания «Фонтанка.ру», что не планирует создавать музыкальное сопровождение для новой версии сериала «Бандитский Петербург».

Напомним, Игорь Корнелюк создал музыкальное сопровождение для сериала «Бандитский Петербург», который был снят по мотивам произведений Андрея Константинова, известного автора детективных романов. С момента выхода сериала прошло уже четверть века.

«Не буду. <...> Ну а зачем? Ну, тут всё уже сделано. Нет, уж это кажется…» — отрезал Корнелюк.

В некоторых средствах массовой информации сообщалось о том, что планируется либо продолжение, либо перезапуск популярного в 2000-х годах сериала «Бандитский Петербург».

В мае 2025 года было объявлено, что телеканал РЕН ТВ приобрёл права на экранизацию произведений Андрея Константинова, в которых он описывал жизнь криминального Петербурга. Это стало возможным благодаря соглашению, которое телеканал заключил с вдовой писателя.

Однако на данный момент нет официальной информации о подробностях этого нового проекта.