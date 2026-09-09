Король осадил принца Гарри и Меган Маркл: статус частных лиц официально закреплен

Герцог и герцогиня Сассекские, вернувшись в Великобританию, рассчитывали на повышение статуса, но король Карл III в официальном письме жестко осадил их — он подтвердил, что они навсегда останутся частными лицами, без права на королевские регалии и государственную охрану. Об этом сообщает Daily Mail.

Daily Mail сообщает, что Букингемский дворец разослал письмо 98 лордам-лейтенантам по всей стране, в котором четко разъяснил статус принца Гарри и Меган Маркл после их возвращения в Соединенное Королевство. В документе подчеркивается: герцог и герцогиня Сассекские по-прежнему не имеют права использовать обращения «Его и Ее Королевское Высочество». Их благотворительная работа объявлена личным делом, а положение приравнено к статусу частных граждан с коммерческими и филантропическими интересами.

Этим шагом король пресек все слухи и инсайды, которые последние месяцы распространяли источники, близкие к паре. Якобы Гарри и Меган намеревались совмещать коммерческие проекты с ограниченными официальными обязанностями. Однако Карл III подтвердил границы, установленные его матерью, королевой Елизаветой II еще в январе 2020 года, когда Сассекские объявили о выходе из королевской семьи.

Примечательно, что письмо было обнародовано в день первого публичного мероприятия принца Гарри после возвращения — он посетил студию Tower Bridge в Лондоне. Как отмечают инсайдеры, монарх узнал о решении пары вернуться всего за четыре дня до того, как новость стала достоянием общественности. Это говорит о том, что Карл III не был поставлен в известность заранее и отреагировал максимально оперативно и жестко.

В письме также указано, что вопрос о предоставлении Гарри полицейской охраны за счет налогоплательщиков остается на усмотрение специального комитета Ravec и не входит в компетенцию короля. Таким образом, монарх дистанцировался от этого решения, оставив его бюрократам.

Сейчас, по данным СМИ, Сассекские обосновались в живописном регионе Котсуолдс, а их дети пошли в местную частную школу.

Ранее стало известно, что бывший продавец машин получил титул принца после того, как король Бельгии признал его наследником.