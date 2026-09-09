Радиолокационный щит Америки: почему Гренландия внезапно стала самым желанным островом планеты

Гренландия — это не только лед, полезные ископаемые и спор США с Данией. На острове находится американская радиолокационная станция, которая играет важную роль в обнаружении ракетного нападения на Северную Америку. Именно ее расположение может объяснить, почему Вашингтон так настойчиво добивается контроля над крупнейшим островом планеты, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» младший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Никита Белухин.

Интерес США к Гренландии далеко не новый. По словам эксперта, Вашингтон проявлял внимание к острову еще во время Второй мировой войны, а затем — в годы холодной войны. В 1951 году Дания и США заключили договор об обороне Гренландии, который продолжает действовать до сих пор. Однако сегодня значение острова выходит далеко за рамки борьбы за влияние в Арктике.

«Гренландия не столько про Арктику как регион, а именно про связь стратегического положения острова с противоракетной, противовоздушной и противолодочной обороной непосредственно Североамериканского континента», — отметил Белухин.

На территории Гренландии находится американский объект, ранее известный как авиабаза Туле, а с 2023 года — космическая база Питуффик. Там размещена мощная радиолокационная станция, которая является важным элементом системы предупреждения о ракетном нападении. По сути, Гренландия для Вашингтона — это вынесенная далеко на север система наблюдения за возможной угрозой американскому континенту. При этом пока неясно, что именно США хотели бы дополнительно разместить на острове. По словам Белухина, одним из вариантов могут быть элементы системы противоракетной обороны «Золотой купол», о которой неоднократно говорил президент США Дональд Трамп.

Фото: [ Космическая база Питуффик/commons.wikimedia/U.S. Space Force photo by Paul Honnick ]

«Не совсем ясно, что именно США хотят, намерены или планируют там разместить. Возможно, это будут какие-то элементы противоракетной обороны „Золотого купола“, который так пропагандировал Трамп. Но, опять же, ясности нет, потому что сам „Золотой купол“ под вопросом», — пояснил эксперт.

По его словам, остаются вопросы и к технологиям, которые американская администрация планирует использовать в рамках проекта: не все они были испытаны, а их практическая и финансовая реализуемость пока вызывает сомнения.

При этом интерес Вашингтона к Гренландии связан не только с американской обороной. С конца 2010-х годов усиливается внимание НАТО и отдельных стран альянса к военному присутствию в Арктике. Но здесь интересы союзников могут расходиться.

«Арктика — это очень большое пространство. И у союзников по НАТО могут быть разные интересы», — отметил Белухин.

Для Дании участие НАТО в вопросах, связанных с Гренландией, может стать способом привлечь к острову больше европейских союзников и одновременно сбалансировать давление со стороны США. При этом Копенгагену важно продемонстрировать, что он способен самостоятельно обеспечивать безопасность своей автономной территории. И здесь у Дании есть уязвимое место. Патрульные корабли страны в Гренландии выполняют не только военные задачи. Они занимаются контролем акватории, береговой охраной и спасательными операциями. Поэтому любое серьезное происшествие на острове может стать ударом по репутации Копенгагена. Если Дания не сможет обеспечить безопасность отдаленных гренландских поселений, у США появится дополнительный аргумент в пользу расширения собственного присутствия.

Фото: [ сommons.wikimedia/Arlington National Cemetery ]

«Любое напряжение в датско-гренландских отношениях — это сразу повод для США возобновить риторику о необходимости получения контроля над Гренландией», — считает эксперт.

При этом сама Гренландия все активнее заявляет о праве самостоятельно определять свои арктические приоритеты и формировать арктическую стратегию всего Содружества Дании, Гренландии и Фарерских островов. Так, именно представитель Гренландии сейчас занимает пост председателя комитета старших должностных лиц в Арктическом совете. По словам Белухина, это связано в том числе с продолжающимися спорами вокруг колониального прошлого острова и отношений с Данией.

Получается парадоксальная ситуация: Вашингтон усиливает давление на Копенгаген, Дания пытается заручиться поддержкой европейских союзников, НАТО наращивает внимание к Арктике, а сама Гренландия стремится получить все больше самостоятельности. И все это происходит вокруг территории, которая на карте выглядит практически пустым ледяным пространством. Но именно ее расположение превращает Гренландию в один из ключевых стратегических объектов Арктики. Остров находится между Северной Америкой и Европой и позволяет контролировать важнейшие воздушные и морские направления. Полезные ископаемые лишь добавляют ему привлекательности, но по-прежнему требуют существенных затрат и издержек на их добычу. И, как следует из объяснения эксперта, главный приз Гренландии может находиться вовсе не подо льдом.