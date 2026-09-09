На Севере России введен режим беспилотной опасности

Власти Ямала ввели особый режим в связи с потенциальной угрозой с воздуха. В официальном обращении, опубликованном региональным правительством, граждан попросили не поддаваться панике, оставаться в закрытых помещениях и держаться дальше от оконных проемов. В случае обнаружения нештатных ситуаций рекомендовано немедленно обращаться в экстренные службы по короткому номеру 112.

Помимо правил поведения, специалисты акцентировали внимание на строгом запрете. Категорически не разрешается снимать на видео или фотографировать беспилотные аппараты, их фрагменты, а также процесс работы сил ПВО. Публикация подобных материалов в соцсетях и мессенджерах расценивается как нарушение закона и влечет за собой административную или уголовную ответственность. Власти подчеркнули, что распространение такой информации может помешать действиям экстренных служб и представляет угрозу для безопасности.

Отметим, впервые режим беспилотной опасности в ЯНАО объявили 6 июля 2026 года. Тогда предупреждение действовало синхронно по всему Уральскому федеральному округу.