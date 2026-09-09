«Голос фальшивого воробья»: Соседов раскритиковал исполнение Пугачевой под аккомпанемент Паулса

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь высказался о 77-летней народной артистке СССР Алле Пугачевой. На этот раз поводом стало видео , на котором певица исполняет «Песню на бис» под аккомпанемент 90-летнего латвийского композитора Раймонда Паулса.

Запись вызвала резкую реакцию у Соседова. В интервью «Общественной службе новостей» он заявил, что Примадонна во время исполнения не смогла точно взять ни одной ноты, а ее голос сравнил с «голосом фальшивого воробья». Паулса критик оценил более мягко.

«Зачем на старости лет так позориться? Паулс тоже хорош! Но он хотя бы пытается музицировать, пальцы еще помнят все, а вот Пугачева, судя по всему, все забыла», — заявил Соседов.

Также критик прошелся по решению артистки выставлять подобные видео в соцсети. По его словам, такие публикации выставляют Пугачеву не в лучшем свете.

Ранее Сергей Соседов уже предлагал штрафовать Аллу Пугачеву за негативные высказывания о России.