Ученые нашли неочевидный вред парацетамола для репродуктивной системы

Привычный и доступный парацетамол, который многие считают безобидным при беременности, оказался связан с тревожными изменениями в развитии репродуктивной системы будущих дочерей — ученые обнаружили, что объем яичников и матки у девочек, подвергшихся воздействию препарата, заметно меньше, а число фолликулов снижено почти на четверть. Об этом сообщает Human Reproduction Open (HRO).

Журнал Human Reproduction Open опубликовал результаты исследования, в котором ученые наблюдали за 685 беременными женщинами, фиксируя их прием парацетамола. Позднее они обследовали 302 родившихся девочек в возрасте трех месяцев — 159 из них подвергались внутриутробному воздействию препарата, 143 составили контрольную группу.

Выводы оказались тревожными. У девочек, чьи матери принимали парацетамол, средний объем яичников был на 40% меньше, объем матки — на 13% меньше, а количество фолликулов, содержащих незрелые яйцеклетки, — на 23% ниже. При воздействии на ранних сроках также снижался уровень антимюллерова гормона — маркера запаса яйцеклеток. Аналогичные изменения зафиксировали и у девочек из отдельной группы, за которыми наблюдали до подросткового возраста.

Авторы подчеркивают: пока неизвестно, повлияют ли эти изменения на будущую фертильность или возраст наступления менопаузы.

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