В Подмосковье на торги выставили более 200 новых объектов

На прошлой неделе в Подмосковье на торги выставили 219 объектов, включая 102 земельных участка в аренду, 100 — на продажу, девять зданий с земельным участком в продажу, одно — в аренду, четыре нежилых помещения на продажу, одно — в аренду, а также еще два участка на продажу для сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает комитет по конкурентной политике Московской области.

Земля для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходит для возведения частного дома. Так, например, в городе Высоковск городского округа Клин сдается в аренду участок для ведения личного подсобного хозяйства, начальная цена — 368 096,50₽ в год.

Кроме того, для бизнеса в Мытищах продается нежилое помещение в черте города площадью 152,40 кв. м, начальная цена 15 990 000₽.

Напомним, что выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.