Спасатели Подмосковья напомнили жителям региона о правилах безопасности при использовании печей

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах безопасности при использовании печного отопления и рассказали, как подготовить его к холодам.

«Чтобы избежать возгораний, необходимо заблаговременно, до наступления холодов, проверить исправность печи и дымохода, очистить их от сажи и нагара, а также тщательно побелить дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы — это позволит вовремя заметить прогары и трещины. Особое внимание стоит уделить плотному закрытию печной дверцы и наличию предтопочного листа размером не менее 0,5 на 0,7 метра», — посоветовал заместитель начальника ведомства Сергей Щетинин.

Безопасное расстояние от печи до сгораемых элементов должно составлять не менее 1,5 метра. Также важна металлическая сетка в трубе. Нельзя использовать печи с трещинами и разрушениями, топить их с открытыми дверцами и применять для розжига легковоспламеняющиеся жидкости. Кроме того, жителей призвали установить автономные пожарные извещатели.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил до 30 сентября завершить подготовку систем водоснабжения и водоотведения к зиме.