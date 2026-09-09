Российский БПЛА сжег истребитель МиГ-29 ВСУ прямо на аэродроме под Киевом
ВС России уничтожили истребитель МиГ-29 на аэродроме «Васильки» под Киевом
В небе над Киевской областью стало одним истребителем меньше — российский реактивный беспилотник поразил МиГ-29 прямо на аэродроме «Васильки», превратив боевую машину в груду металла, а украинские военные потеряли еще один ценный борт, не успев поднять его в воздух. Об этом сообщает Lenta.ru.
Вооруженные силы России уничтожили истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины на аэродроме «Васильки» в Киевской области. Удар по боевому самолету нанесли с помощью реактивного беспилотного летательного аппарата. БПЛА поразил МиГ-29, находившийся на территории аэродрома «Васильков».
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