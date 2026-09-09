В Подмосковье жителям назначили более ₽500 тыс. штрафов за парковку в неположенном месте

В Подмосковье за неделю было вынесено 206 постановлений в отношении владельцев транспортных средств, припарковавших свои автомобили с нарушением правил благоустройства, общая сумма наложенных административных штрафов составила 583 тыс. рублей. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Автонарушителей помогают выявлять и местные жители, сделать это можно через раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Наибольшее число нарушений зафиксировали в Ленинском округе, Орехово-Зуеве и Мытищах.

«С целью фиксации случаев безответственного поведения водителей, которые оставляют машины на газонах, перегораживают контейнеры и занимают детские площадки в регионе работает приложение «Народный инспектор». Это удобный и современный способ выявления правонарушений», — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Чтобы пожаловаться на нарушение в приложении, нужно записать короткий видеоролик, где будут видны государственный номер автомобиля и факт нарушения, а также указать адрес и отправить заявку. Инспекторы ведомства проверят видеозапись и вынесут постановление в автоматическом режиме.

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