Правительство Латвии анонсировало введение заградительной пошлины в размере 300% на транзит российского зерна через свои порты. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что этот шаг не только бьет по экономике самой Прибалтики, но и выглядит как опасный фарс, особенно на фоне привлечения украинских специалистов для контроля происхождения продукции.

Парламентарий назвал инициативу латвийских властей «самоубийственной» для самой республики, отметив, что подобные решения граничат с откровенной враждой к собственным гражданам. Особое недоумение у Москвы вызвал пункт о привлечении украинских экспертов к определению происхождения зерна.

«Все вместе звучит как жестокий анекдот. Цель латвийцев – сделать экономически невыгодным и невозможным транзит российского зерна через балтийские порты. Латвия призывает соседние страны принять аналогичные меры», – отметил парламентарий.

Рига уже обратилась к сопредельным государствам с призывом присоединиться к блокаде, рассчитывая на консолидированную позицию «прибалтийских тигров». Однако расчет не оправдался: литовский министр сельского хозяйства уже успел публично назвать предложение соседей проявлением невежества и дешевым пиар-ходом, отказавшись поддерживать эмбарго.

Депутат отметил, что инициатива Латвии появляется в крайне неудачный момент, когда черноморские порты фактически заблокированы, а внутриевропейские логистические цепочки находятся под угрозой разрыва. Перекрытие еще одного канала поставок может дестабилизировать рынок и спровоцировать очередной скачок мировых цен на пшеницу.

В Госдуме уверены, что Россия оперативно адаптируется.

«Россия точно найдет альтернативные маршруты. А вот Латвия с последствиями может не справиться: добьёт свою транспортную инфраструктуру, ориентированную на обслуживание грузов из России, лишится части доходов бюджета и взвинтит мировые цены на пшеницу», – заключил Толмачев.

Ранее сообщалось, что миллион гектаров Украины ушел Западу за пару месяцев.