Занятие «Школы мам» пройдет в женской консультации Реутова
Жительниц Реутова пригласили на занятие в «Школу мам»
Фото: [Медиасток.рф]
Занятие «Школы мам» на тему «Уход за новорожденным» пройдет в женской консультации Реутова 22 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Занятие проведет сертифицированный специалист по грудному вскармливанию Дарья Кукуть. Она расскажет о правильной организации грудного вскармливания, питании кормящей матери, сне ребенка и профилактике типичных проблем первых недель жизни младенца.
«Важно донести до женщины, что грудное вскармливание является биологической нормой, но при этом остается личным выбором. Если женщина выбирает кормить грудью, то задача специалиста — рассказать, как сделать этот процесс комфортным, с какими трудностями можно столкнуться и где найти помощь», — отметила заведующая женской консультацией Елена Шинкаренко.
Встреча 22 сентября в 14:00. Вход свободный.
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