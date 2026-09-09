Невестка Валерии отдала годовалого сына в детский сад
Super: Лиана Шульгина, невестка Валерии, отдала годовалого сына в детский сад
Фото: [соцсети]
28-летняя Лиана Шульгина, невестка известной певицы Валерии, поделилась радостной новостью. Ее годовалый сын впервые пошел в детский сад, пишет Super.
В своем личном блоге она опубликовала фотографию улыбающегося мальчика.
«Мирочник пошел в сад, во второй день уже сам остался спать! Не могу нарадоваться!», — написала Лиана.
Подписчики сразу отметили, что мальчик быстро адаптируется и чувствует себя уверенно.
У Лианы и ее мужа — сына Валерии Арсения, есть также старшая дочь, которая родилась в 2021-м году. Фолловеры часто отмечают, что девочка очень похожа на своего отца. Валерия, бабушка малышей, регулярно публикует теплые снимки с внуками, за что получает множество восторженных комментариев.
Лиана и Арсений начали встречаться в 2019-м году, а уже через год пара поженилась. Девушка пришлась по душе звездным родителям мужа.
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