Невестка Валерии отдала годовалого сына в детский сад

В своем личном блоге она опубликовала фотографию улыбающегося мальчика.

«Мирочник пошел в сад, во второй день уже сам остался спать! Не могу нарадоваться!», — написала Лиана.

Подписчики сразу отметили, что мальчик быстро адаптируется и чувствует себя уверенно.

У Лианы и ее мужа — сына Валерии Арсения, есть также старшая дочь, которая родилась в 2021-м году. Фолловеры часто отмечают, что девочка очень похожа на своего отца. Валерия, бабушка малышей, регулярно публикует теплые снимки с внуками, за что получает множество восторженных комментариев.

Лиана и Арсений начали встречаться в 2019-м году, а уже через год пара поженилась. Девушка пришлась по душе звездным родителям мужа.

Ранее сообщалось, что сын рэпера Паши Техника первый раз пошел в школу.