Сбежавшая из России Нетребко проиграла суд против Метрополитен-оперы по делу о клевете

Артистка обвинила театр и его руководителя в клевете, но суд постановил, что она не смогла доказать «злой умысел» со стороны Гелба. Судья отметил, что критика в адрес Нетребко началась до того, как она подала иск, а не стала ответной реакцией на ее обращение в суд. Несмотря на отказ, судья разрешил певице подать новое ходатайство об изменении жалобы.

Напомним, конфликт между Нетребко и Метрополитен-оперой начался в 2022 году, когда театр в одностороннем порядке отменил все ее выступления. С тех пор певица неоднократно заявляла, что театр организовал публичную кампанию против нее, а также пытался отговорить другие театры от сотрудничества с ней.

Ранее сообщалось, что в Мадриде отменили все концерты Анны Нетребко.