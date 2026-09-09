Экс-участница шоу Comedy Woman Ангарская похвасталась результатами похудения на 38 кг

43-летняя экс-участница шоу Comedy Woman Надежда Ангарская продолжает удивлять своих поклонников. На днях она опубликовала видео, в котором показала впечатляющие результаты похудения, передает «Леди.Mail». С 2024 года актрисе удалось избавиться от 38 кг.

На опубликованных кадрах она сравнила свой внешний вид «до» и «после», а чтобы наглядно продемонстрировать изменения, поставила на тележку несколько пятилитровых бутылок с водой, общий вес которых соответствовал сброшенным килограммам. Ангарская призналась, что сама в шоке от своего преображения.

«Смотрю и диву даюсь… Как у меня так получилось?!» — отметила Надежда.

Она также ответила критикам, которые предполагали, что ее похудение стало результатом использования инъекционных препаратов.

«А гадости писать про мои уколы удобно! Пока!», — с иронией написала артистка.

Поклонники активно отреагировали на публикацию, оставив сотни комментариев. Они восхитились силой воли и упорством Ангарской и называли результат потрясающим.

Ранее звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников рассказал, как сбросил 100 кг.