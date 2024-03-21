Король Швеции наградил рыцарскими орденами участников легендарной поп-группы АВВА

Орден Васы — один из четырех рыцарских орденов. В Швеции есть также Орден Меча, Орден Северной Звезды и Орден Серафима.

В сообщении отмечается, что награждений рыцарскими орденами в Швеции не было почти 50 лет. Музыкантов наградили с формулировкой «за выдающиеся заслуги в шведской и международной музыкальной жизни».

Группа АВВА была образована в 1972 году и в следующее десятилетие взлетела на первые места всех ведущих чартов. Название группы составлено из первых букв ее участников. В 2016-м, спустя 34 года, АВВА воссоединилась и продолжает выступать с концертами по всему миру.