«Чемодан без ручки». В Госдуме напомнили: накопленные дни отпуска нельзя обменять на деньги

Многие россияне копят дни отпуска в надежде получить за них денежную компенсацию, однако закон этого не позволяет. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью изданию Life.ru разъяснил правила.

Парламентарий подчеркнул, что отпуск – это гарантия сохранения здоровья работника, закрепленная как в российском, так и в международном законодательстве. Хотя минимальный отпуск в России (28 дней) даже превышает международные нормы (21 день), обе стороны обязаны соблюдать график отпусков.

«Отпуск – это не просто какая-то блажь или желание сотрудника пойти отдыхать. Это предусмотрено не только нашим отечественным законодательством, но и международным правом и теми конвенциями, которые Россия ратифицировала. Эти нормы созданы для того, чтобы сберечь работающего гражданина, его здоровье, не допустить профессионального выгорания и профессиональных заболеваний», — отметил Нилов.

Нилов отметил, что перенос отпуска на следующий год возможен, но запрещено не уходить в отпуск более двух лет подряд. Получить деньги за все накопленные дни можно только при увольнении. Замена отпуска деньгами по желанию работника не допускается, компенсация возможна лишь за дни сверх 28 календарных дней, и то по заявлению работника и с согласия работодателя.

«По Трудовому кодексу, если дни накапливаются, то они могут быть компенсированы в полном объеме в единственном случае – когда работник увольняется. То есть у нас не предусмотрен механизм, чтобы человек мог отказываться от отпуска в пользу денег. Единственный вариант получить компенсацию за все неотгулянные дни – это увольнение», – пояснил депутат.

Инициативы по полной замене отпуска деньгами поддержки не получили из-за противоречия международным обязательствам и возражений профсоюзов. Нилов также добавил, что отпуск можно делить на части (одна – не менее 14 дней), а для «вредников» и «северян» предусмотрен удлиненный отпуск. При планировании отдыха он посоветовал учитывать количество праздничных дней.

Ранее невролог Хорошев заявил, что полноценным можно считать отпуск не менее четырех недель.