В Турции объяснили, почему отдых не дешевеет при рекордном падении лиры

Представитель турагентства в Анкаре Айшенур Озтекин заявила РИА Новости , что одной из причин высоких цен на отдых в Турции остается рост затрат в туристическом секторе, который уже не компенсируется текущим курсом иностранной валюты.

Приближение доллара к историческому максимуму (около 47 лир) не сделало поездки для иностранцев дешевле. Эффект ослабления лиры практически нивелировали высокая инфляция (в июне — около 32% в годовом выражении) и продолжающееся увеличение расходов отелей, ресторанов и других участников рынка.

«Рост наших расходов уже не компенсируется текущим курсом иностранной валюты. Несмотря на увеличение доходов, издержки туристического бизнеса растут такими же высокими темпами, поэтому сектор рассчитывает на продление мер государственной поддержки», — отметила Озтекин.

Турагент добавила, что негативно сказываются на отрасли продолжающиеся конфликты в регионе, в том числе российско-украинский и напряжённость на Ближнем Востоке. Также бизнес сталкивается с ростом операционных расходов, и нынешний курс валюты уже не перекрывает увеличившиеся издержки.

Представители отрасли пояснили, что удорожание рабочей силы, коммунальных услуг, продуктов питания и других операционных статей вынуждает отели и туркомпании держать высокие цены на размещение и сервис, несмотря на ослабление национальной валюты. Именно поэтому Турция, долгое время считавшаяся доступным направлением, заметно подорожала для иностранцев в последние годы.

Ранее сообщалось о том, что эксперт Бегюрджю посоветовал туристам фиксировать конфликты в ресторанах Турции.