Соболеву грозит дисквалификация за провокацию в матче Суперкубка России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев вызван на заседание КДК после матча за Суперкубок России со «Спартаком», сообщили «СЭ» в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

На заседании будут рассмотрены дисциплинарные нарушения со стороны игроков и зрителей обеих команд. Как отметил журналист и инсайдер Иван Карпов, Соболеву грозит дисквалификация до пяти матчей — в этом случае бан будет касаться только игр за Суперкубок. Другой вариант наказания — дисквалификация на определенный срок. В этом случае форвард пропустит игры команды во всех турнирах за указанное время.

Нападающий петербургского клуба забил пенальти в компенсированное время и отпраздновал гол возле трибуны спартаковских фанатов. В ответ с трибуны полетели бутылки с водой, а на поле вспыхнула массовая потасовка.

Позже Соболев признал, что с его стороны была провокация. Свое поведение он объяснил тем, что в концовке матча зашкаливали эмоции.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в серии послематчевых пенальти.