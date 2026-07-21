Соболеву грозит дисквалификация за провокацию в матче Суперкубка России
Форвард «Зенита» Соболев вызван на КДК, его могут отстранить на пять матчей
Фото: [ФК «Зенит»]
Нападающий «Зенита» Александр Соболев вызван на заседание КДК после матча за Суперкубок России со «Спартаком», сообщили «СЭ» в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
На заседании будут рассмотрены дисциплинарные нарушения со стороны игроков и зрителей обеих команд. Как отметил журналист и инсайдер Иван Карпов, Соболеву грозит дисквалификация до пяти матчей — в этом случае бан будет касаться только игр за Суперкубок. Другой вариант наказания — дисквалификация на определенный срок. В этом случае форвард пропустит игры команды во всех турнирах за указанное время.
Нападающий петербургского клуба забил пенальти в компенсированное время и отпраздновал гол возле трибуны спартаковских фанатов. В ответ с трибуны полетели бутылки с водой, а на поле вспыхнула массовая потасовка.
Позже Соболев признал, что с его стороны была провокация. Свое поведение он объяснил тем, что в концовке матча зашкаливали эмоции.
«Зенит» выиграл Суперкубок России в серии послематчевых пенальти.