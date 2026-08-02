«Короли полуострова»: Курникова и Иглесиас потратили свыше полумиллиарда рублей на особняк в Майами

Теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас ежегодно тратят сотни тысяч долларов на содержание своего поместья в Майами – только в 2025 году расходы пары составили $700 тыс., а за 13 лет владения недвижимостью сумма превысила $8 млн. Их особняк в закрытом комплексе Bay Point считается одним из самых роскошных в регионе, пишет Газета.ру со ссылкой на SHOT.

Звездный дуэт, известный не только творчеством и спортом, но и любовью к комфорту, не скупится на поддержание своего имения в Майами. Как выяснил SHOT, основные статьи расходов – налоги на недвижимость, страховка от ураганов (вечная головная боль для жителей Флориды) и обязательные взносы в товарищество собственников жилья. В сумме за 13 лет содержание дома обошлось паре примерно в $8 млн.

Имение расположено на престижном полуострове Bay Point, прямо в заливе Бискейн. В 2009 году Курникова и Иглесиас приобрели участок площадью 6,3 сотки, а строительство основного здания завершили к 2013 году. Внутри – 1800 кв. м жилого пространства, шесть спален, девять ванных комнат, полноценный тренажерный зал и винный погреб. С террасы открывается панорамный вид на залив. Рядом расположены гостевой дом и коттедж для прислуги, так что общая площадь всех построек достигает 2200 кв. м. Рыночная стоимость поместья оценивается экспертами в $50 млн.

В элитном комплексе пару знают давно – местные жители даже прозвали их «королями» полуострова за старейший статус резидентов. Соседями звездной четы выступают Джессика Альба, Серхио Рамос и Рикки Мартин, а на соседнем острове обосновались Роман Абрамович и Селена Гомес.

Напомним, Курникова и Иглесиас вместе с 2001 года – знакомство состоялось на съемках клипа на хит «Escape», однако за более чем два десятилетия пара так и не узаконила свои отношения официально.