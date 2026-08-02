«Пример мужества для всех»: губернатор Подмосковья поздравил 101-летнего ветерана из Чехова

Илья Алексеевич Сударчиков родился в эпоху, когда страна только строила новые планы, а уже в 18 лет, в 1943-м, ушел на фронт. В военные годы он обеспечивал связь и держал в строю артиллерийскую технику. День Победы встретил на южном рубеже — тогдашней границе России и Турции, а после войны оставался в армии до 1952 года, дослужившись до старшего лейтенанта и передавая опыт молодым сержантам.

В середине 1950-х ветеран обосновался в Чехове и связал свою жизнь с Полиграфкомбинатом — начинал учеником печатника, а завершил карьеру руководителем печатного отдела. Общий трудовой стаж составил 68 лет, что сегодня кажется почти невероятным достижением. Среди наград юбиляра — медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и памятная медаль к 80-летию Победы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем канале MAX поздравил ветерана, оставив теплые пожелания.

«От всей души желаю Илье Алексеевичу здоровья, тепла и внимания близких. Спасибо за ваш подвиг и пример для всех нас», — написал глава региона.

Ранее губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Королева.