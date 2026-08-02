Татьяну Ким внесли в базу «Миротворец»

Основательница и генеральный директор Wildberries Татьяна Ким внесена в базу данных украинского интернет-сайта «Миротворец»*, сообщает РБК. Ее персональные данные появились на ресурсе вечером 1 августа. В качестве причины указана «публичная поддержка России».

Сайт «Миротворец» представляет собой открытую интернет-базу, которая содержит личные данные людей, которых владельцы сайта считают причастными к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

Это не первый случай внесения известных россиян в базу «Миротворца». Ранее там появились персональные данные советской и российской конькобежки Лидии Скобликовой — единственной в истории шестикратной олимпийской чемпионки. Поводом для этого стали «пропаганда» и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Ранее Татьяна Ким сообщила о разработке системы выплат для пострадавших от атак ВСУ продавцов на Wildberries.

* В России ресурс признан экстремистским и запрещен.