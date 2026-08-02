Горящая промзона и десятки БПЛА: российский регион отражает массированную атаку ВСУ

Губернатор Хабиров: атака ВСУ привела к пожару в промзоне, всего сбито 25 БПЛА

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Республика Башкортостан подверглась массированной атаке беспилотников – силы ПВО сбили 25 аппаратов, однако один из них достиг промышленной зоны Уфы, что привело к возгоранию. Глава региона Радий Хабиров уточнил, что пострадавших нет, пожарные расчеты уже работают на месте.

Ночная атака на регион оказалась масштабной: средства противовоздушной обороны отработали по 25 целям. Однако, по словам Радия Хабирова, один беспилотник смог прорваться к промзоне столицы, и после его уничтожения там начался пожар. Глава республики не стал вдаваться в детали о характере производства, пострадавшем от огня, но подчеркнул: жертв и раненых среди гражданского населения нет.

В настоящий момент возгорание тушат оперативные службы. Информации о разрушениях и возможной приостановке работы предприятий пока не поступало. Официальные лица обещают уточнить обстоятельства инцидента после завершения осмотра территории.

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