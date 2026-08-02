Паразиты, химикаты и ядовитые растения: почему собаки едят траву и чем это опасно

Поедание травы собаками — нормальное, инстинктивное поведение, унаследованное от диких предков, до 80% питомцев делают это регулярно. Подобная привычка не всегда указывает на болезнь, однако может стать поводом для опасений. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала ветеринарный врач Елена Кубарская.

Основными причинами такого поведения могут быть инстинктивное очищение желудка, потребность в клетчатке, поведенческие факторы, а также вкус и текстура молодой травы.

«Трава действительно может косвенно влиять на работу желудочно-кишечного тракта. Клетчатка помогает продвижению пищи и формированию стула, а некоторые травы, например, пырей, способны снимать легкое воспаление в кишечнике», — пояснила Кубарская.

При этом специалист подчеркнула, что трава не является лечением. Если у питомца есть скрытые проблемы с ЖКТ, подобная привычка может их усилить. Трава — это следствие, а не лечение. Кроме того, во время прогулок собака может съесть ядовитые растения.

«Среди садовых растений опасность представляют ландыш, гладиолус, гиацинт, ирис, нарцисс, пион, люпин, хризантема, а также крокус и наперстянка. Кроме того, на траве, особенно влажной, могут находиться яйца гельминтов и личинки паразитов. Также газоны могут быть обработаны химикатами», — отметила ветеринар.

Некоторые особенности поведения владельцы принимают за заболевание, хотя это не всегда так.

«Копрофагия, которая обычно является поведенческой проблемой или попыткой восполнить ферменты, поедание несъедобных предметов, которое может быть связано со скукой или нехваткой микроэлементов, „щипание“ травы без проглатывания, а также поедание палок и листьев, которое нередко оказывается элементом игры, а не признаком голода», — выделила эксперт.

Поводом для обращения к специалисту должно стать изменение поведения собаки, если она начала есть траву постоянно и жадно. Тревожными признаками являются:

частая рвота, особенно с желчью или кровью;

диарея или изменение стула;

вялость, отказ от корма, потеря веса;

болезненность живота.

Иногда достаточно всего нескольких укусов, чтобы у животного появились симптомы отравления, заключила эксперт.

Питомцев также небезопасно подкармливать со стола. Так, привычные для человека продукты могут стать причиной серьезного отравления кошек.