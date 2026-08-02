Двух украинок заставили покаяться за песни на русском языке

В городе Дрогобыч Львовской области две женщины были вынуждены публично принести извинения за то, что слушали музыку на русском языке в общественном месте. Конфликт перерос в вызов полиции и завершился видеообращением, которое опубликовало местное издание Страна.ua.

Инцидент разгорелся, когда одна из соседок попросила компанию женщин выключить русскоязычные композиции, звучавшие из беседки. Те отказались, заявив, что всегда общались на русском. Словесная перепалка привлекла внимание полиции, после чего женщинам предложили принести извинения перед общиной.

На опубликованном видео они повторяют текст под диктовку мужчины за кадром: приносят публичные извинения и обещают, что подобное не повторится.

После событий 2014 года на Украине последовательно ужесточалось законодательство в отношении русского языка. В 2019-м вступил в силу закон о госязыке, обязывающий использовать украинский практически во всех сферах жизни. А в декабре 2023-го Рада приняла закон о нацменьшинствах, который, выполняя требования Еврокомиссии, сохранил жесткие ограничения именно для русского языка, тогда как для других языков национальных групп предусмотрел послабления.