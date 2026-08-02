Вода раз в неделю, свет пропадает, бензина нет: жители Днепрорудного массово покидают город

В Днепрорудном Запорожской области сложилась критическая ситуация с инфраструктурой. Местные жители массово покидают город из-за отсутствия электричества, дефицита топлива и перебоев с водоснабжением. О проблемах сообщил интернет-портал «Новосвят», ссылаясь на информацию чат-бота издания «Блокнот Запорожье».

Горожане жалуются на полное отсутствие электроснабжения и бензина. Вода на верхние этажи жилых домов не подается уже несколько месяцев.

Как рассказал один из жителей, проживающий на шестом этаже, он остается в городе только ради помощи пожилым родителям. По его словам, вода появляется в кранах максимум на один час в неделю, бензин полностью отсутствует, а из-за постоянных отключений электричества не работают холодильники.

За последние недели город покинули пять семей — это около 18 человек. Примечательно, что уезжающие не продают жилье, рассчитывая вернуться после стабилизации обстановки.

Ситуация усугубляется массовыми увольнениями сотрудников местного железорудного комбината. Жители также обеспокоены возможным срывом предстоящего отопительного сезона. По их мнению, город к зиме не подготовлен.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке ВСУ на автобус с рабочими горно-обогатительного предприятия.