Врач объяснил, почему витамины могут не усваиваться организмом

Бездумный прием витаминов и биологически активных добавок может оказаться не только бесполезным, но и опасным, предупредил в интервью «Газете.Ru» врач-терапевт Сабухи Самедов. Даже самые качественные препараты не усваиваются, если не учитывать механизмы их всасывания и взаимодействия с другими веществами.

Как отметил специалист, на усвоение витаминов влияет множество факторов. Проблемы с желудком, нарушения желчеотделения, состояние кишечника и поджелудочной железы — все это может свести на нет пользу от дорогих добавок. Прием антибиотиков, оральных контрацептивов, хронический стресс и вредные привычки также нарушают всасывание микроэлементов.

Микроэлементы могут как работать сообща, так и конкурировать за каналы всасывания. Например, кальций эффективно подавляет усвоение железа. Поэтому не стоит запивать железосодержащие добавки молоком или сочетать куриную печень со сметаной — это снижает усвоение железа на 50-60%.

Водорастворимые витамины (группа B и витамин C) лучше усваиваются до или после еды, их рекомендуется запивать водой. Врачи добавил, что сочетать их с кофеином не стоит. Жирорастворимые витамины — A, D, E, K — требуют присутствия жиров в рационе. На безжировых диетах их прием бессмыслен. К тому же они конкурируют между собой, снижая эффективность друг друга на 10-50%.

Пить витамины без анализа крови — лотерея, добавил Самедов. Особенно опасен избыток жирорастворимых форм, которые накапливаются в организме и могут быть токсичны. В мультивитаминных комплексах «от А до Я» часто встречаются конфликтные сочетания: кальций и магний мешают железу, а железо снижает всасывание витамина Е.

Важно помнить: даже идеально подобранные витамины не компенсируют дефицит сна, несбалансированное питание и хронический стресс. БАДы — это лишь дополнение к здоровому образу жизни, а не его замена.

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