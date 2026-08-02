В Подмосковье прекращены поиски пропавшей школьницы

В Московской области завершились поиски 12-летней девочки, которая 1 августа уехала на велосипеде из деревни Цибино Воскресенского горокруга к бабушке в Москву. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ в «МАКС».

Сотрудники полиции нашли пропавшую школьницу спустя сутки после ее исчезновения. В МВД уточнили, что девочка не доехала до столицы – ее местонахождение установили в Раменском округе. Предварительная причина ухода – семейный конфликт, однако точные обстоятельства еще предстоит выяснить.

Ребенок жив и здоров, медицинская помощь ему не потребовалась. Стражи порядка продолжают работать с семьей, чтобы разобраться в деталях произошедшего.

Напомним, накануне вечером родные забили тревогу, когда девочка перестала выходить на связь, и к поискам подключились волонтеры.