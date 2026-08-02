Можно ли забирать еду с могил и что за это будет — ответ адвоката

Конфеты, печенье, сигареты или стакан с водой — это символы памяти, которые близкие оставляют в знак уважения к ушедшему. Адвокат Яна Ковалевская в интервью «Газете.Ru» разъяснила юридическую сторону вопроса о том, можно ли забирать еду, оставленную на могилах.

Согласно ст. 227 ГК РФ, нашедший потерянную вещь обязан уведомить владельца или вернуть находку. Если собственник неизвестен — заявить в полицию.

Однако еда на могиле, отмечает Ковалевская, вряд ли подпадает под понятие «потерянная вещь», поскольку ее оставляют не случайно, а для символического поминовения. Уголовная ответственность за кражу наступает при наличии умысла на хищение, но в случае с едой на кладбище такой умысел, как правило, отсутствует.

По словам юриста, стоимость продуктов редко превышает ₽2,5 тыс., а хищение на сумму до ₽2,5 тыс. относится к административным правонарушениям.

Многие религиозные организации, включая РПЦ, не поощряют обычай оставлять еду на могилах, считая его пережитком языческих традиций. Священнослужители рекомендуют молиться об усопшем, раздавать продукты нуждающимся или устраивать поминальную трапезу в кругу семьи.

Ранее настоятель сызранского храма Феодоровской иконы Божией Матери Игумен Марк объяснил традицию оставлять еду на могилах.