Священник объяснил смысл запретов в День пророка Илии

В День пророка Илии церковные запреты имеют не бытовой, а духовный смысл – они помогают верующим избегать греха, напомнил священник Илья Савастьянов в беседе с «Известиями» . Особое внимание в этот день советуют уделить умеренности, в том числе за праздничным столом, что актуально и для тех, кто совмещает церковную дату с Днем ВДВ.

Священник Илья Савастьянов обратил внимание на то, что ограничения в Ильин день часто воспринимаются превратно. На самом деле, пояснил он, любые церковные предписания касаются лишь одного – чтобы человек не грешил. Они не вторгаются в повседневные привычки ради самих запретов, а призваны настроить сознание на добрые поступки, чистоту мыслей и уважение к ближним.

В день памяти пророка Илии верующим рекомендуется соблюдать меру за праздничной трапезой – избегать переедания и излишков алкоголя. Особое значение это наставление приобретает в контексте 2 августа, когда церковный праздник совпадает с Днем Воздушно-десантных войск, который многие отмечают более широко. Священник подчеркнул, что духовная сосредоточенность не должна уступать место излишествам, даже если вокруг царит светское настроение.

Ранее сообщалось, что советуют делать верующим 2 августа.