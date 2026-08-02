В Приморье 85-летнюю вдову ветерана ВОВ избили из-за квартиры и денег

В Артеме Приморского края родственники 85-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) сообщили о нападении на пенсионерку. Как пишет life.ru со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash, инцидент произошел 30 июля.

По словам семьи, к женщине пришла дочь ее покойного мужа от первого брака и потребовала продать жилье либо выплатить ₽1,5 млн. После отказа гостья напала на пенсионерку. От ударов женщина потеряла сознание. Очнувшись, она услышала угрозы и требования передать деньги или подписать документы.

Родственники отвезли пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали травму лица и крупную гематому с кровоизлиянием в области кисти. Семья обратилась в полицию. Однако спустя несколько дней пенсионерку еще не опросили. Правоохранители начали процессуальную проверку. Прокуратура города Артема держит на контроле ход и итоги расследования.

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